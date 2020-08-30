Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu
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Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu

Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur olduEDİRNE'nin meşhur tava ciğerinin yanında garnitür olarak verilen ve 'ciğerin yol arkadaşı' olarak bilinen Karaağaç acı biberinin ünü, tadı dolayısıyla her geçen gün artırıyor.

30.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:23

Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu

EDİRNE'nin meşhur tava ciğerinin yanında garnitür olarak verilen ve 'ciğerin yol arkadaşı' olarak bilinen Karaağaç acı biberinin ünü, tadı dolayısıyla her geçen gün artırıyor. Türkiye'nin birçok ilinden ciğer yemek için gelenler, kurutulup, kızgın yağda pişirilerek, hazırlanan biberi yemek için kuyrukta beklerken, sadece Yunanistan sınırında yetişen bu özel biber her yıl tonlarca üretiliyor.

Edirne'nin vazgeçilmez lezzeti olan, 'tava ciğerinin yol arkadaşı' diye bilinen ve her yıl ortalama 90 ton üretilen Karaağaç acı biberinin ünü, il sınırlarını aşmaya başladı. Kentin ciğerci esnafı, yıl boyunca Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilip, iplere dizilerek, kurutulmaya bırakılan ardından ciğer tezgahında kızgın yağda pişirilerek, servis edilen biberin lezzetinin Türkiye'nin başka yerinde olmadığını söyledi. Tarihi lezzet tava ciğerini yemek için kente gelenler, biber de yemeden gitmediklerini belirtti.

'BİBER, CİĞERLE YARIŞIR HALE GELDİ'

Kentin tanınan esnafından Aydın Doğan, Edirne'de her yıl 80- 90 biber kurutulduğunu belirterek, hazırlanış aşamasının çok önemli olduğunu kaydetti. Doğan, "Bu biberlerin titizlikle hazırlanması gerekiyor. Yeni sezona yetiştirebilmek için yıl boyunca biberlerimizi hem kurutup hem de saklıyoruz biz de. Özellikle burasının oksijeninin bol olması çok önemli. Kış gelince doğalgaz açarak oksitlenmemelerini sağlayacak bir ortam bırakıyoruz. Türkiye'nin başka yerlerinde de bu biberler yetişiyor ama hiçbirisi bu Karaağaç biberinin verdiği lezzeti vermiyor. Edirne'mizin ne kadar ciğeri meşhursa artık bu biber de ciğerle yarışır duruma geldi. Biz de burada esnaf olarak müşterilerimize daha güzel nasıl sunabiliriz, diye uğraşıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BAŞKA YERİNDE BU LEZZETİ ALAMAZSINIZ'

Karaağaç muhtarı Agah Korkan da Türkiye'nin başka yerinde söz konusu biberin tadı olmadığını dile getirerek, "Karaağaç acı biberi gerçekten çok farklı bir biberdir. Türkiye'nin neresine gidersen git, bu damak tadını alamazsınız. Aslında bizim acı biberimizin Türkiye'nin her tarafına pazarlanması gerekiyor. Dolayısıyla bizim acı biberimiz markamızdır, umarım daha fazla desteklenir ve pazarlanabilir" diye konuştu.

'TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise Karaağaç acı biberinin dünyada eşi benzeri olmayan biber olduğunu söyledi. Dinar, "Karaağaç biberi çok özel, dünyada eşi benzeri olmayan bir biber. Zaten Edirne'den bahsederken sadece Karaağaç'tan bahsediyoruz. Oradaki bahçeci arkadaşlarımızın yetiştirdiği bu biber de artık gelen turistlerin de gözdesi oldu. Edirne'den giderken artık badem ezmesi, kallavi kurabiyesi gibi tatların yanında artık bu biberi de götürüyorlar, hediyelik eşya oldu. Yani tava ciğerin ayrılmaz arkadaşı dünyanın her tarafında tanınır oldu" dedi.

'TADINI BAŞKA YERDE BULAMIYORUZ'

Lüleburgaz'dan Edirne'ye ciğer yemek için gelen Hayati Karatepe, "Lüleburgaz'dan bu ciğeri yemek için geldim. Çok lezzetli, her zaman geliyoruz ailece. Yanında da bu biber zaten olmazsa olmaz. Biraz acı ama gerçekten ciğerin yanında çok iyi gidiyor. Tadını başka yerde bulamıyoruz" diye konuştu.

'ALMANYA YOLUNDA BU LEZZETİ YEMEDEN GİTMEK İSTEMEDİK'

Almanya'ya giderken ciğer yemek için Edirne'de duran gurbetçi Hakan Düzgünkaya ise "Almanya'ya döneceğiz. Dönüş yolunda bu ciğeri yemeden gitmek istemedik. Her gelişimizde yiyoruz. Acısız da et olmaz. Dolayısıyla bu biberi de çok seviyoruz" dedi.

Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu

Kaynak: DHA

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