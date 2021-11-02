Edirne'nin afet risk haritası çıkarılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, kentin risk haritasının çıkarıldığını söyledi.

İl Genel Meclisi kasım ayı ikinci birleşiminde, "İmar ve Bayındırlık" ile "Sivil Savunma ve Tabii Afetler" komisyonlarının raporları okundu.

Geçmiş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok yerinde doğal afetlerin yaşandığını söyledi.

Afetlerin can ve mal kayıplarına yol açtığını belirten Geçmiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün konuyla ilgili çalışmalar yaparak önlemler aldığını belirtti.

Kentin risk haritasının çıkarıldığını aktaran Geçmiş, "Son güncellemeler yapılıyor. Nereler deprem bölgesi ve su taşkınlarının oluşabileceği alanlar tespit ediliyor. Bununla ilgili kurumlar gerekli önlemleri alacak." dedi.

Edirne'de geçmişte taşkınların yaşandığını hatırlatan Geçmiş, şunları kaydetti:

"Oğulpaşa köyünde 3-4 yıl önce bir afet yaşadık. Eğer oradaki dere ıslah olsaydı bu afet yaşanmayacak ve bir vatandaşımızın vefatına sebebiyet verilmeyecekti. Günler öncesinden önlemlerin alınması, taşkınların önüne geçilmesi için çok önemli. DSİ ekipleri de bununla ilgili çalışmalarını hızlandırmalıdır. Bu taşkınların da büyük ölçüde önüne geçmiş oluruz."

Gündemle ilgili söz alan Meclis Üyesi Mustafa Üstün de DSİ ekiplerinin kış mevsimi başında dere ıslahı çalışması yapması gerektiğini dile getirdi.

Dere ıslahının yıl içerisinde yapıldığını ancak saz ve otların tekrar yeşerdiğini, bunun da suyla gelen mili tuttuğunu anlatan Üstün, derelerle ilgili kısa sürede çalışma yapılmasını önerdi.

Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlıklarının AFAD tarafından başlatıldığını söyledi.

Aliş, İRAP ile şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmanın amaçlandığını belirtti.

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