Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi törenle açıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılarıyla öne çıkan medeniyetlerin buluşma noktası bir kent olduğunu söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılarıyla öne çıkan medeniyetlerin buluşma noktası bir kent olduğunu söyledi.

Vali Canalp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliğince müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'nin kültür başkenti olduğunu vurguladı.

Müzenin bulunduğu alanın Edirne'nin en fazla kültürel zenginliğe ve esere sahip olan alan olduğunu anlatan Vali Canalp, "Aynı zamanda belki İstanbul'daki belli alanları hariç tutarsak Türkiye'de de kültürün zenginliğinin en iyi şekilde hissedilebileceği yerdir." dedi.

Canalp, Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliğini ön plana çıkarabilmek için müzeler atağı başlatıldığını belirtti.

2021 yılında Edirne'de 14 müzenin açılışını gerçekleştireceklerine dikkat çeken Canalp, "Geçen ay Fatih Müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi zincirin ikinci halkasını gerçekleştiriyoruz. Zincirin gerisinde 12 halka daha var ve inşallah peyderpey bu 12 halkayı da ya başlangıcını yapacağız ya temelini atacağız ya da açılışını gerçekleştireceğiz. Bunları bir yıl içerisinde yapacağız." şeklinde konuştu.

"Edirne, taş köprüleri, tarihi evleri, Selimiye'siyle tarih ve kültür şehri"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış, fetihlerin başladığı önemli bir tarih ve kültür şehri olduğunu ifade etti.

Müzede Edirne'nin gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığını belirten Aksal, "Edirne, taş köprüleri, tarihi evleri, Selimiye'siyle tarih ve kültür şehri. Edirne mimarisini en güzel örneklerinden olan Necmi İğe Evi'nin açılışını yapıyoruz. İl Özel İdaresi, Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle aslına uygun şekilde restore edildi ve müze olarak hizmete açılıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar