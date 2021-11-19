Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak

EDİRNE (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Edirne Valiliği işbirliğiyle yapımı devam eden Motor Sporları Merkezi'nin, Aralık ayında düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası final etabıyla ilk etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Edirne Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle merkeze bağlı Musabeyli köyünde temeli 2021 yılının başlarında atılan, Motor Sporları Merkezi'nde sona gelindi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ile federasyonun asbaşkanları Ogün Baysan ve Mahmut Nedim Akülke pisti yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Vali Canalp, Afyon'da geçtiğimiz günlerde yapılan uluslararası motokros şampiyonasından alınan tecrübe ile pistte ufak değişiklikler yapılacağını ifade ederken, asbaşkan Ogün Baysan ise aralık ayında düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası final etabıyla pistin ilk etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nın final etabının da Edirne'ye alındığını söyleyen Baysan, "Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonlarının belirleneceği son yarışı da buraya aldık. Bunu keyifle yerine getirmek için buradayız. İnşallah çok güzel bir organizasyonla temelini atacağız ama önümüzdeki sene gerçekten dünya literatürüne motokros çapında girecek bir parkura sahip olacağız hep beraber" ifadelerini kullandı.