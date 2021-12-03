Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır - Haberler Spor
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Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Spor
Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır

Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde düzenlenecek "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası"nın 5. ayak final yarışları öncesi pistte son hazırlıklar tamamlandı.

EDİRNE (AA) - Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde düzenlenecek "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası"nın 5. ayak final yarışları öncesi pistte son hazırlıklar tamamlandı.

Edirne'de yapılacak ve 2021 yılının şampiyonlarını belirleyecek "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası"nın 5. ayak final yarışları, 4-5 Aralık'ta koşulacak.

Edirne Valiliğinin destekleriyle düzenlenecek şampiyona, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında gerçekleştirilecek. Yarışlar öncesi pistte son düzenlemeler yapıldı. İş makineleriyle toprak parkur, yarışlar için hazırlandı.

Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor.

Yarışlar sonunda 9 sınıfta 2021 yılının şampiyonları belli olacak.

Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır

Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır

Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır

Edirne motokros pisti Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışına hazır

AA / Gökhan Zobar - Spor Haberleri

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