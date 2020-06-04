Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı: "Öğretmenler salgında fedakarca çalıştı" Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde fedakarca çalışarak, binlerce maske ürettiğini bildirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde fedakarca çalışarak, binlerce maske ürettiğini bildirdi.

Arpacı, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, öğretmenlerin koronavirüsle mücadelede verdiği desteğe dikkat çekti.

Öğretmenlerin binlerce maske ürettiğini, bazı maskeleri de ev ev dolaşarak vatandaşlara dağıttığını anlatan Arpacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezimizde 3D yazıcılar ile bin 120 adet siperlik üretilerek, emniyet mensuplarına ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Ayrıca salgınla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları ve halkımız tarafından kullanılmak üzere Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri usta öğreticileri tarafından 813 bin 300 adet maske üretildi.

Her alanda milli eğitim olarak biz diğer kurumlara, halkımıza elimizden geldiği kadar gereken desteği verdik. Öğretmenler salgında fedakarca çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Öğretmenlerimiz yine bu süreçte canlı yayınla dersler yaptılar. 19 Mayıs, 23 Nisan, Anneler Günü'nde etkinlikler düzenledi. Kitap okuma etkinliklerimiz devam ediyor ayrıca bu süreçte online deneme sınavları da yapıldı."

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Edirne Valiliği koordinasyonu ile Vefa Sosyal Destek Grubu ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini de anlatan Arpacı, öğretmenlerin salgın sürecinde başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu kaydetti.

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Yılmaz Altınel de maske üretimine devam ettiklerini belirterek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA