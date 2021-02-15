Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yarıyılın sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni etti
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yarıyılın sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni etti

15.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:02
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yarıyılın sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı eğitim camiası olarak ikinci yarıyıla hazır olduklarını belirtti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı eğitim camiası olarak ikinci yarıyıla hazır olduklarını belirtti.

Arpacı, eğitim öğretim 2. yarıyıl başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arpacı mesajında, üç haftalık bir soluklanmanın ardından yeni bir heyecan ve kararlılıkla eğitim camiası olarak ikinci yarıyıla hazır olduklarını belirtti.

Yarıyılın sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni ettiğini ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' uyarınca 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime hazırlandı. En kısa zamanda tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmayı ümit ediyoruz.

'2023 Eğitim Vizyonu'nda 'Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' ifadesi ile de belirtildiği üzere, çocuklarımızın mutluluğunu daim kılmak amacıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmenin hem görevimiz hem de toplumsal sorumluluğumuz olduğunun farkındayız."

Dünyanın mücadele ettiği salgın döneminde eğitimde feda edilecek tek bir ferdin bile olamayacağı bilincinde olduklarını vurgulayan Arpacı, şöyle devam etti:

"Gönlüne dokunmadığımız tek bir öğrencimiz bile kalmaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Okulun dört duvardan çok daha fazlası olduğu prensibimizi uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretimi geliştirmeyi hedefleyen faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Yeni dönemde de okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte eğitim meşalesini daha da yukarılara taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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