Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü ilçesinde okulları ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü ilçesinde okulları ziyaret etti.

Arpacı, Demokrasi İlkokulu, 80. Yıl Anaokulu ve Kavacık Şehit Oğuz Yelken İlkokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Sınıfları tek tek gezen Arpacı, yüz yüze eğitime başlayacak olan taşıma merkezi köy okulların eğitime hazır olduğunu belirtti.

Arpacı'ya ziyaretlerinde Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan'da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin