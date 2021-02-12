Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu

12.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:20
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü ilçesinde okulları ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü ilçesinde okulları ziyaret etti.

Arpacı, Demokrasi İlkokulu, 80. Yıl Anaokulu ve Kavacık Şehit Oğuz Yelken İlkokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Sınıfları tek tek gezen Arpacı, yüz yüze eğitime başlayacak olan taşıma merkezi köy okulların eğitime hazır olduğunu belirtti.

Arpacı'ya ziyaretlerinde Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan'da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Kenan Doğulu Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:25:36. #1.16#
title