Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan velilere "evde kalın" mesajı Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, velilere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, velilere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Arpacı, yayımladığı mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin okuldan uzak kalmalarına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tedbirlerle hayattan ve eğitimden uzak kalmadıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürecin en sağlıklı şekilde yürümesi için tüm imkanları titizlikle kullandıklarını ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Siz değerli velilerimiz de evlerinizde eğitimin değişmez bir parçası olarak çocuklarınız için bizim gibi en iyisini istiyor ve sürece büyük bir özveriyle destek veriyorsunuz. Birlikte aştığımız her zorluk gibi bu günleri de elbet aşacağız. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz, evde kalıp çocuklarınızın geleceği adına bize tüm gücünüzle destek olduğunuz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Unutmayın çocuklarımız gülerse, dünya güler. Evde kalın, sağlıkla kalın."

Kaynak: AA