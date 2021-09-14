Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden okul müdürünün öğrencileri için inşaatlarda çalıştığına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden okul müdürünün öğrencileri için inşaatlarda çalıştığına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden okul müdürünün öğrencileri için inşaatlarda çalıştığına ilişkin açıklama Açıklaması

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerine ve okulun bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'ndeki ailelerin ihtiyaçlarına yönelik gerekli maddi desteğin devletin yetkili kurumları tarafından sağlandığını bildirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerine ve okulun bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'ndeki ailelerin ihtiyaçlarına yönelik gerekli maddi desteğin devletin yetkili kurumları tarafından sağlandığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç'in okul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalıştığına ilişkin" haberler in görüldüğü belirtildi.

Yeniimaret Mahallesi'nde tek ilkokul olan Mithatpaşa İlkokulu'nda 127 öğrencinin eğitim gördüğü ve ihtiyacı olanlara çeşitli yardımlarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Okulumuzda eğitim gören evlatlarımıza ve ailelerine yönelik olarak bu yıl içerisinde Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklar için 257 bin 560 lira sosyoekonomik destek ödendi. Salgın döneminde çocuklara yönelik 13 bin 664 lira geçici yardım yapıldı. Ayrıca mahalledeki ailelere yönelik engellilere evde bakım ücreti 316 bin 442 lira, olmak üzere toplamda 587 bin 666 lira sosyal yardım yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Okulun bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nde ikamet eden ailelerin çocuklarına yönelik Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 43 bin 076 lira şartlı eğitim yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca mahalledeki ailelere yönelik temel ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli kalemlerde toplamda 727 bin 894 lira, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere toplamda 21 bin 600 lira eğitim yardımı olmak üzere okul ve mahalleye kurumlarımız tarafından toplamda 1 milyon 355 bin 160 lira destek yapılmıştır. Gerek okullarda okuyan öğrencilerimizin, gerekse ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik gerekli maddi destek devletimizin yetkili kurumları tarafından sağlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden okul müdürünün öğrencileri için inşaatlarda çalıştığına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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