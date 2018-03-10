Edirne Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu Yıl 25 Bin Öğretmen Ataması Yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapacağız (2)

EROĞLU: TAŞKINLARI BİTİRECEĞİZ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında tamamlanma aşamasına gelen ve kenti taşkınlardan koruyacak olan Kanal Edirne ve Ergene Nehri'nin temizliğine ilişkin bilgiler verdi. Eroğlu, "Taşkınla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz. Ergene Nehri'ndeki taşkını halledeceğiz. İlk defa Edirne'de tarihinde Kanal Edirne bitme noktasına geldi. Bunu da tamamlayınca azaltmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kanal Edirne'nin tamamlanmasına 100 metre kadar kaldı. Bitirince nehrin debisini kanala vereceğiz, Edirne'ye gitmeden Meriç'e katılacak. Bu ilk defa düşündüğümüz zor bir işti. DSİ gece, gündüz çalıştı. Kanalın çevresi de mesirelik alan olacak, turizme de açacağız. Kanal Edirne bitiyor müjdeler olsun. Ayrıca Ergene Nehri üzerine 8 tane köprüyü (Balkan savaşlarında şehit olan dedesi) dedem topçu er Hacı Hasanoğlu Mehmet efendinin ruhuna yapmak durumundayız" dedi.

'KANAL EDİRNE'NİN BİTMESİNE 100 METRE KALDI'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, basın toplantının ardından Edirne Valiliği bahçesindeki toplu açılış törenine katıldı. Baraj ve sulamanın yanı sıra Ergene Nehri üzerine yapılacak 8 köprünün aralarında bulunduğu 4 tesis için 60 milyon liralık yatırım yapıldığını anlatan Eroğlu, "Kanal Edirne projesi tamamlanıyor. Mayıs ayında bitecek ve üzerine 5 köprü yapıyoruz, 4 tanesi tamamlandı. Etrafında bisiklet yolları, muhteşem yürüyüş alanları mesire alanlarıyla bataklık olmaktan kurtulacak. Edirnelilerin nefes alacağı muhteşem bir mekan olacak. Gelen Meriç nehrinin debisinin 3'te 1'i oradan kanaldan akacak. Taşkından buradan 2500 metreküp/saniye su geçiyor. Bunun 773 metreküp/saniyesi bu kanaldan geçireceğiz. Taşkın riski büyük ölçüde azalacak. Sessiz sedasız muazzam bir kanal açtık. Tunca debisi de azalıyor herhangi bir sıkıntı yok. Ergene'de bitiyor, 2018-2019 yılları Edirne'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın destan yazdığı yıllar olacak. Biz sizi hep görüyoruz ama 2019'da da siz bizi görün. Burası resmi merasim olduğu için daha fazla söylemeyeceğim ama o zaman da bize bakın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bakan Eroğlu ve beraberindekiler 4 tesisin temelini attı. Eroğlu açılış ve ziyaretlerinin ardından partisinin Edirne İl Başkanlığı'na geçti.