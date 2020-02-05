Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor
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Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı Edirne'de sağanak etkili oluyor (2)KEŞAN'DA SAĞANAKEdirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

05.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:34
Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı 'de sağanak etkili oluyor (2)

'DA SAĞANAK

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Edirne meteoroloji'nin turuncu alarmla uyardığı edirne'de sağanak etkili oluyor
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