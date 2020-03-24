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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

EDİRNE Meslek edindirme kursu öğretmenleri, gönüllü maske üretimine başladı

Meslek edindirme kursu öğretmenleri, gönüllü maske üretimine başladıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki kurs öğretmenleri, 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle maske üretmeye başladı.

24.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:09
EDİRNE Meslek edindirme kursu öğretmenleri, gönüllü maske üretimine başladı

Meslek edindirme kursu öğretmenleri, gönüllü maske üretimine başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki kurs öğretmenleri, 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle maske üretmeye başladı.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki meslek edindirme kurslarında görevli el sanatları öğretmenleri, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında şehirdeki kamu personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında, günde yaklaşık 300 maske üretiyor. Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret ederek, Merkez Müdürü Nergis Mustafapaşa ile kurs öğretmenlerinden bilgi aldı.

Nergis Mustafapaşa, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Tedbir almanın önemine dikkat çekmek için 'tedbirli ol, sağlıklı kal' adlı bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında maske dikimine başladık. Amacımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de ilgili kurumlara yardımcı olabilmek. Milletimiz birçok sorunun üstesinden geldi. Mutlaka bunun da üstesinden gelecektir. Bugün başladık. Günde yaklaşık 300 maske üretmeyi hedefliyoruz. Meslek edindirme kurslarındaki öğretmenlerimiz şu an gönüllü olarak üretiyorlar. Bu tamamen bir gönül işi. Üretilen maskeler, belediyemize ve ilgili kurumlara gönderilecek" dedi.

'ÜRETİLEN MASKE SAYISINI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, maskelerle kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyacın karşılanacağını ifade ederek, "İhtiyaç sahiplerini maskeleri hediye vereceğiz. Belediye personeline, polise, jandarmaya, sokakta görev yapanlara ve yaşlılarımıza vereceğiz. Üretilen maske sayısını daha da arttıracağız. Bu işi birlikte başaracağız. Herkes fedakar olmak zorunda. Bunun adı milli mücadeledir. Herkesin taşın altına elini koymalı" diye konuştu.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kurslarda gönüllü çalışan kurs öğretmenlerinin maske üretmeye başladığını ifade ederek, projeyi desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

'HEPİMİZ AYNI MORALLE BURADAYIZ'

Kurs öğretmeni Nuray Çelen, ihtiyaca cevap vermek adına projeye gönüllü katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla konuşarak böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bugün ilk günümüz. Daha pratik olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu işin altında başarılı bir şekilde çıkacağız. Hepimiz aynı moralle buradayız. Birbirimize destek veriyoruz. Çok güzel bir duygu içinde bunu yapıyoruz" dedi.

'BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Yelda Değirmendereli ise bu zor günlerde herkesin birbirine destek olması gerektiğini kaydederek, "Biz kendi aramızda böyle bir karar aldık. Büyük bir hevesle gönüllü olarak başladık. Maskeleri üretirken steril olmasına dikkat ediyoruz. Bu konuda tüm önlemlerimizi aldık. Hijyenik bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden geldiğince seri üretiyoruz. İnşallah daha fazlasını yapacağız" dedi.

EDİRNE Meslek edindirme kursu öğretmenleri, gönüllü maske üretimine başladı

Kaynak: DHA

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EDİRNE Meslek edindirme kursu öğretmenleri, gönüllü maske üretimine başladı

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