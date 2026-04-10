Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis ağı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda dev bir yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Yapılan titiz incelemelerde, söz konusu ağın 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde; Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar Edirne Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

