Haberler

Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis ağı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.  Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda dev bir yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Yapılan titiz incelemelerde, söz konusu ağın 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde; Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar Edirne Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

