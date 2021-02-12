Edirne merkezli "organizatör" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Edirne'deki göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün İstanbul'da gözaltına alınan A.R.A, M.U. ve C.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R.A ve C.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin