Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye yakalama kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye yakalama kararı

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye yakalama kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonun FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturması kapsamında yapıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 67 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 67 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Ataizi Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye yakalama kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 19:48:34. #1.13#

title