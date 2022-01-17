Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı - Haberler
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Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında avukat, müfettiş, uzman ve doktorunda bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Edirne, Güncel, Haber

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