Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı - Haberler
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Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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