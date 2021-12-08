Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı - Haberler
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Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, müfettiş, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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