Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 şüpheli, "etkin pişmanlık" hükümlerince serbest bırakıldı
Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli "Etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli "Etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da operasyonlar düzenlemiş, 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin