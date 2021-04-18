Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.B, N.E, A.B, E.P, H.K, Y.Y. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne merkezli geçen hafta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Antalya'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen doktor, akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin