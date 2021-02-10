Edirne merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden İ.Ç, M.N.K, M.Y. ve S.H.B. savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan 14 şüpheli ise itirafçı oldu. Şüpheliler serbest bırakıldı.
Geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Isparta, Afyonkarahisar, Sivas, Kırklareli ve Malatya'da operasyon düzenlemiş, 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin