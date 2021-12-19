Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.N.Y, Z.K, O.B, U.Ö, F.U. ve M.E.Ş. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2 hafta önce Ankara, İstanbul, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, gözaltına alınan 12 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

 FETÖ'nün yelpazecisi İzmir'de gözaltına alındı! Son hali perperişan

FETÖ'nün yelpazecisi İzmir'de gözaltına alındı! Son hali perperişan

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title