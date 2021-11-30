Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Ankara'da görevli denetçiler L.A ve H.A'yı da yakaladı.
İki şüphelinin Edirne'ye getirilmesiyle gözaltındaki şüpheli sayısı 15'e çıktı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım'da Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlarda aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri