Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince iki hafta önce İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı, doktor ve avukatların da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Edirne, Güncel, Haber

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