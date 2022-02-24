Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser, doktor ve avukatların da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title