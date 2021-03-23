Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik operasyonda Samsun'da 2 akademisyen yakalandı
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Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik operasyonda Samsun'da 2 akademisyen yakalandı

23.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:21
Edirne merkezli FETÖ'nün

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da 2 araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da 2 araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem hakim, savcı, akademisyenlik, KPSS çalışma evleri soruşturması" kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Ondokuzmayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli araştırma görevlileri N.Ç. ve A.O.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, zanlılardan N.Ç'yi Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi, A.O.B'yi ise Amasya'da yakaladı.

KOM Şubesine götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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