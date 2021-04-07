Edirne merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı Edirne'ye getirildi.

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin