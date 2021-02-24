Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
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Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

24.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:12
Edirne merkezli FETÖ'nün

Edirne merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Edirne merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan zanlılardan 18'i Edirne'ye getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 zanlının aranmasına devam ediliyor.

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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