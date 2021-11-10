Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında doktor, komiser, akademisyen, gelir uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Kırşehir ve Karabük de operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Edirne'ye getirilecek.

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