Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında vergi müfettişi ve avukatların da bulunduğu 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında vergi müfettişi ve avukatların da bulunduğu 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi müfettişi ve avukatların da aralarında olduğu 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemler için Edirne'ye getirildi.
AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri