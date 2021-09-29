Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne merkezli FETÖ'nün

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında vergi müfettişi ve avukatların da bulunduğu 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında vergi müfettişi ve avukatların da bulunduğu 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi müfettişi ve avukatların da aralarında olduğu 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemler için Edirne'ye getirildi.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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