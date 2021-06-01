Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Bergüzar Korel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 11:21:06. #1.14#

title