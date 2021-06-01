Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60...

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bergüzar Korel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:34:07. #1.16#

title