Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60...
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı