Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 3'ü muvazzaf 4 kişi yakalandı.

24.10.2019 16:22
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 3'ü muvazzaf 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı çalışma sonrası, Edirne, Sakarya, İstanbul ve Antalya'da 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Güvenlik güçleri, söz konusu illerde 7 adrese düzenlediği operasyonda, muvazzaf askerler S.G, S.Ç. ve S.G. ile meslekten ihraç edilmiş memur T.Y'yi gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA
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