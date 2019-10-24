Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 3'ü muvazzaf 4 kişi yakalandı.
Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 3'ü muvazzaf 4 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı çalışma sonrası, Edirne, Sakarya, İstanbul ve Antalya'da 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Güvenlik güçleri, söz konusu illerde 7 adrese düzenlediği operasyonda, muvazzaf askerler S.G, S.Ç. ve S.G. ile meslekten ihraç edilmiş memur T.Y'yi gözaltına aldı.
Diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.