Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyon düzenledi.

İSTANBUL (İHA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi Edirne ve İstanbul'da sahte içki üretimi yapılan 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, aroma verici, 100 bilyeli kapak, 500 içki şişesi ve alkol derecesini ölçmeye yarayan alkolmetre ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE

Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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