Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

06.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:21
Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

Edirne merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

Edirne merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinde yer aldığı 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 22 kişi Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyonun FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrası örgütün mahrem avukatlık yapılanması, mahrem hakimlik çalışma evleri ve GATA'nın mahrem yapılanmasına yönelik düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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