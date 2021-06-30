Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulamasında Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
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Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulamasında Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulamasında Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne'ye yaptığı yatırımlarla Edirne İlimizin verimli ve bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne'ye yaptığı yatırımlarla Edirne İlimizin verimli ve bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Edirne İlimizdeki son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için şehirlere göçü önlüyor. Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulamasında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Umurca Göleti ve Süpürgelik Kapama Seddesinde depolanacak su ile 2. 690 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipinde inşa edilen gölet ve kapamanın gövde dolguları tamamlandı. Sulama hattında toplamda 11. 956 m yüksek yoğunluklu polietilen boru döşendi, sulama şebekesi üzerindeki 82 adet sanat yapısı beton imalatlarının mekanik aksamı ile birlikte tamamlandı. Dipsavak ayarvana odası, pompa binası ve terfi hattı imalatları devam etmektedir. Ana gölet ve kapamanın toplam su depolama kapasitesi 342. 000 m3 olan Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulaması Projesinin %70'lik kısmı tamamlanmış olup 2021 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje tamamlandığında ise ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TLkatkı sağlayacaktır.

Kaynak: Habermetre

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