Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarızaferiye Mahallesi'ndeki 415 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 880 bin lira ile Cemali Altın tarafından verildi.

Şirket adına kayıtlı, Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmazın bir bütün halinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 14 milyon 700 bin lira ile Canbeyler Yapı Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.

Ayrıca, şirkete ait Samsun'un Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'ndeki 8 bin 70 metrekare yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 4 milyon 300 bin lira ile Hasan Akkaya Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur