Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarızaferiye Mahallesi'ndeki 415 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 880 bin lira ile Cemali Altın tarafından verildi.

Şirket adına kayıtlı, Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmazın bir bütün halinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 14 milyon 700 bin lira ile Canbeyler Yapı Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.

Ayrıca, şirkete ait Samsun'un Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'ndeki 8 bin 70 metrekare yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 4 milyon 300 bin lira ile Hasan Akkaya Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Simit ve poğaça satarak kazandığı 200 bin TL parası dolandırıcıların tek telefonuyla yok oldu
Simit ve poğaça satarak kazandığı 200 bin TL parası dolandırıcıların tek telefonuyla yok oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Derya Yanık Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Demet Şener Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Diego Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne, Manisa ve Samsun'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 18:33:43. #1.15#

title