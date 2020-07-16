Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri sel eğitimine katıldı Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekipleri sel eğitimine katıldı.

Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekipleri sel eğitimine katıldı.

Derneğin Edirne Koordinatörü Tuğberk Emre Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekiplerinin eğitimlere katıldığını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok ilinden gelen ekipler İstanbul'da sel eğitimi aldı. Edirne'nin de aralarında bulunduğu sel ve su taşkını riski bulunan illerin gönüllü ekiplerine sel eğitimi verildi. Eğitim İstanbul Şile'de gerçekleşti. Edirne iki timle katıldığı eğitimde sel ve su taşkınında ilk müdahale, müdahale kapasitesi, kayıp arama ve kurtarma, suda kriminal inceleme, delil bulma konularını çalıştı. Aldıkları bu eğitimle şu anda Edirne'de sel ve su taşkını konusunda tek gönüllü ekip olarak olası vakalara Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında AFAD koordinesinde müdahale edecekler."

Kaynak: AA