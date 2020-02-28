Edirne lastik botla meriç'ten yunanistan'a geçtiler
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Edirne lastik botla meriç'ten yunanistan'a geçtiler

Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler (2)AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADIEdirne'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor.

28.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:16
Edirne lastik botla meriç'ten yunanistan'a geçtiler

Lastik botla 'ten 'a geçtiler (2)

AİLELER DE BOTLA GEÇMEYE BAŞLADI

'nin Doyran köyünden düzensiz göçmenlerin lastik botla üzerinden Yunanistan'a kaçak olarak geçişleri sürüyor. Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen ve beraberlerinde 2 çocuk bulunan 4 kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Meriç Nehri kıyısından lastik botla birlikte mültecilerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Edirne lastik botla meriç'ten yunanistan'a geçtiler
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