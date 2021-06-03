EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR
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EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte Halk Eğitim Merkezleri'nde kursiyerlerin ürettiği ürünlerin, 'Emeğim Kazanıyor' projesi kapsamında gerek hediyelik eşya, gerekse de kullanımlık eşya olmak üzere pazarlanmasına başlandığını belirtti.

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte Halk Eğitim Merkezleri'nde kursiyerlerin ürettiği ürünlerin, 'Emeğim Kazanıyor' projesi kapsamında gerek hediyelik eşya, gerekse de kullanımlık eşya olmak üzere pazarlanmasına başlandığını belirtti. Vali Canalp, çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlerin evlerine bu sayede maddi katkı sağlayacağını söyledi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin eserlerinin de yer aldığı sergi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

'HALK EĞİTİMDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINA BAŞLANDI'

Vali Canalp, Halk Eğitim Merkezleri'nde üretilen ürünlerin gerek hediyelik eşya, gerekse de kullanımlık eşya olmak üzere pazarlanmasına başlandığını belirtti. Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmaların birden fazla amaca hizmet ettiğini dile getiren Canalp, Bunlardan bir tanesi 7'den 77'ye her yaştaki insanımızın belli bir şekilde, sahip oldukları kabiliyetleri dışarı vurabilmesine imkan sağlayacak kursları düzenlemek. Halk Eğitim olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız bir proje daha var. 'Emeğim Kazanıyor' projesi. Gerek bu yıl gerek geçmiş yıllar boyunca halk eğitimden belirli becerileri kazanmış kursiyerlerimizi taradık. Bunlarla birebir irtibata geçtik. Onlara şöyle bir teklifte bulunduk. Kabiliyet kazanmış olduğunuz ürünler her neyse bunları üretmeye devam edin. Biz, sizi bu ürünleri satan, pazarlayan kişilerle irtibatlandıralım. Bu şekilde sağladığımız irtibatlarla, genellikle kadınlarımız yoğun olmak suretiyle kendileri üretmeye başladılar. Ürettikleri ürünlerin de gerek hediyelik gerekse de kullanımlık eşya olarak pazarlanmaya başlandı dedi.

Vali Canalp, Bu, sadece Edirne'deki esnafımızla da sınırlı kalmadı. Arkadaşlarımız İstanbul'da Kapalıçarşı'yı ziyaret ettiler. Antalya'yı ve Muğla'yı ziyaret ettiler. O bölgede hediyelik eşya satan esnafları da ziyaret etmek ve aradaki bağlantıyı kurmak suretiyle de inşallah önümüzdeki dönemde kursiyerlerimiz kendi evlerinde yapmış oldukları ürünlerle çok net bir maddi katkı sağlamış olacaklar. Eşlerinin yanında ikinci bir maaşı da hanelerine, evlerine kazandırmış olacaklar diye konuştu.

Açılışta, Meriç İlkokulu Mehter Takımı dinleti sundu, hafta kapsamında düzenlenen slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Canalp tarafından verildi.

EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR
EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR
EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR
EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EDİRNE KURSİYERLERİN ÜRÜNLERİ 'EMEĞİM KAZANIYOR' PROJESİ İLE PAZARLANIYOR - Haberler
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