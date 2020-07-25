EDİRNE Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı
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EDİRNE Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı

Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttıEDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurban pazarında, bayram hareketliliği arttı.

25.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:45

Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurban pazarında, bayram hareketliliği arttı. Büyükbaş hayvanların fiyatını pahalı bulan alıcılar, hem fiyatı uygun hem de eti daha lezzetli ve sağlıklı olan burma boynuzlu keçiye yöneldi.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında hareketlilik sürüyor. Pazara gelenlerin araçları, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, içeri alındı. Üretici ve alıcılar, maske takarak alışveriş yaparken, pazarın farklı noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Gelenler, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Pazarda, tokalaşarak pazarlık yapılmasına ise izin verilmedi.

Pazardaki küçükbaş kurbanlıklar, bin ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bekliyor. Kurban almak için gelen alıcılar, en çok burma boynuzlu keçiyi tercih ediyor. Hareketliliğin arife günü daha çok artması beklenirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi.

'HERKES BUGÜNÜ BEKLİYORDU'

Üretici Ercan Gürgen, küçükbaşa talebin yoğun olduğunu belirterek, "Pazarda kuzu, keçi ve burmaya ilgi büyük. Genelde küçükbaş gidiyor. Bin 300 TL'den, 2 bin TL'ye kadar hayvan var. Herkes bugünü bekliyordu. Üretici malını getirdi. İnşallah olacak. Mal pek yok. Hafta içi kesmeye hayvan bulamıyoruz. Ama kurban oluğu için hareketlilik var" dedi.

'BURMANIN YAĞI AZ, ETİ LEZZETLİ'

Hüseyin Tanık da Kurban Bayramı öncesi işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Küçükbaş daha çok tercih ediliyor. Büyükbaş daha masraflı oluyor. Burma, kuzu, koyuna talep oldukça iyi. Burma boynuzlu keçiler yaşına ve kilosuna göre bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Burmanın eti güzel. Bizdekiler koyun burması. Burmanın yağı az, eti lezzetli. Bu hayvanlarda fazla yağ olmuyor" diye konuştu.

'İNSANLAR DAHA DA UYGUN FİYATLARA KURBAN ARIYOR'

Bülent Yeşilırmak ise pazarda herkesin bütçesine göre kurbanlık olduğunu dile getirerek, "Fiyatlar bin 400 TL'den 2 bin 400 TL'ye kadar gidiyor. Ama insanlar daha da uygun fiyatlara kurban arıyor. Adam emekli maaşını alıyor, ona göre mal arıyor. Burma boynuzlu keçiye ilgi var. Özellikle yaz dolayısıyla insanlar tercih ediyor. Çünkü eti daha lezzetli ve yağlı değil. Kuzu eti biraz daha yağlı oluyor. Keçi eti hafif. Küçük hayvana daha ilgi var. Evinin bahçesinde kesenler oluyor. Bu nedenle de küçükbaş hayvan tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE BURMA VE TRAKYA KIVIRCIK KOYUNUNA TALEP VAR'

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner Fatih Okur, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazara olan talebin arttığını belirterek, "Vatandaşlar özellikle burma ve Trakya kıvırcık koyununa talep gösteriyor. İnşallah kurbana kadar tüm üreticiler elindeki malı satar. Keşan canlı hayvan pazarı civar il ve ilçeler ile İstanbul'dan gelenlerle tercih edilen bir pazar. Küçükbaş hayvanlar Keşan için bir marka oldu. Özellikle İstanbul pazarında kasapların tercihi oldu. Bizde kurum olarak buna katkı sağlamayı sürdürüyoruz" dedi.

EDİRNE Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı

Kaynak: DHA

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