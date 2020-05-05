Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Hıdrellez Günü'nü kutladı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, baharın müjdecisi Hıdrellez Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, baharın müjdecisi Hıdrellez Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Soytürk, mesajında, doğanın uyanışı ve baharın gelişinin insanoğlu için asırlardır hem merak hem de neşe kaynağı olduğunu belirtti.

Hıdrellez'in ab-ı hayat içtiğine inanılan Hızır ile İlyas peygamberin yılda bir kez buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanan mevsimlik bir bayram olduğunu aktaran Soytürk, bu kutlamaların 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındığını kaydetti.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan etkinliğin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sembolik olarak kutlanacağını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Her yıl yöre halkımızın yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından binlerce insanın katılımıyla kutlanan şenliklerimizi, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı coşkulu bir şekilde kutlayamayacağız.

Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki şehirler,mekanlar,festivaller,şenlikler,etkinlikler ancak içindeki insanlarla birlikte güzelleşir. Bu anlamda varlığıyla bizlere güzellik katan siz değerli Edirneliler'e ve bugüne değin şehrimize yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."

Kaynak: AA