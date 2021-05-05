Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk Hıdırellez ve Kakava'yı kutladı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kakava ve Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kakava ve Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Soytürk mesajında, Hıdırellez'in, ab-ı hayat (ölümsüzlük suyu) içtiğine inanılan Hızır ile İlyas peygamberlerin yılda bir kez buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olduğunu belirtti.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde festival olarak kutlanan, 2017'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alınan Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri'yle doğanın uyanışı ve baharın gelişinin neşe ve coşku ile karşılandığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Her yıl yöre halkımızın yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından binlerce insanın katılımıyla kutlanan şenliklerimizi, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden dolayı coşkulu bir şekilde kutlayamayacağız. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki şehirler, mekanlar, festivaller, şenlikler ve etkinlikler ancak içindeki insanlarla birlikte güzelleşir. Bu anlamda varlığıyla bizlere güzellik katan siz değerli Edirnelilere ve bugüne değin şehrimize yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Binlerce yıldır devam eden bu geleneği elbette önümüzdeki yıllarda inşallah eskisi gibi neşe içerisinde coşkuyla kutlayacağız. Sizlere olan özlemimizin daha da arttığını belirterek, Türk dünyasında önemli günlerden biri olarak kabul edilen Hıdırellez ve Kakava bayramının ülkemize ve dünyamıza sağlık, huzur, barış, dostluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı