Edirne Köylü Kadınlar Üretiyor, Yol Kenarındaki Pazarda Satıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünleri ve ürettikleri sebze, meyveleri yol kenarında oluşturdukları pazarda satıyor.Keşan'a bağlı Kılıçköy'de kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan-Enez karayolu üzerinde oluşturdukları pazarda evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Köyde erkekler sabah erken saatlerde tarlalardan topladıkları sebze ve meyveleri pazara getirirken, kadınlar tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak geçimlerine katkı sağlıyor. Kadınlar, tezgahlarında olmayan ürünleri de birbirleriyle takas ederek, örnek bir dayanışma sergiliyor.

ÜMMİYE GÜRKAN: 'EDİRNE'NİN KADINI ÇALIŞKAN, ZEKİ'

Kılıçköy tezgah açan Ümmiye Gürkan, pazarda kendi yetiştirdikleri ve imal ettikleri ürünleri sattıklarını belirterek, "Evde yaptığımız makarna, kuskus, tarhananın yanı sıra kendi üretimimiz patlıcan, taze fasulye ve bamyamız da kendi üretimimiz. Bizde olmadığı zaman komşum bana da verir. Evimizi geçindiriyoruz. Sezon 3 ay ama onunla geçinmeye çalışıyoruz. Her gün, tatilsiz burası açık. Edirne'nin kadını çalışkan, zeki. Çalışmayı, evine katkı sağlamayı sever. Bilgili ve özgürdür. Para, özgürlüğü de getiriyor" dedi.

23 AİLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Edirne'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Çiftçi Kadınlar Bilgi Yarışması'nda 2 yıl üst üste derece aldığını ifade eden Gürkan, şunları söyledi: "Ben 2 yıl üst üste Edirne'de, çiftçi kadınlar bilgi yarışmasını kazandım. Yeterli bilgim var. Burada 23 aileyiz. Erkekler de tarladan topladıklarını getirir"

FATMA ÇELİK: 'HEPSİ EL EMEĞİ'

Fatma Çelik, erkeklerin bahçe ve tarlalarda çalıştığını, kendilerinin ise 3 aylık yaz sezonu boyunca yol kenarındaki tezgahlarda satış yaptığını dile getirerek, "Tüm ürünlerimiz kendi bahçelerimizden. Müşteri beğensin diye her gün tezgahımıza taze getiriyoruz. Hepsi el emeği. Köy yumurtamız, ekmeğimiz de var" diye konuştu.

FEVZİYE ERTAŞ: 'DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ'

Fevziye Ertaş, köyde kadın dayanışması içerisinde olduklarını belirterek, "Eğer bende ürün yetmezse komşudan alabiliyorum. Ben ondan domates alıyorum, o benden başka bir şeyler alıyor. Dayanışma içerisindeyiz. Müşterilerimizde bazen şaşırıyor. 'Burasını hep kadınlar mı çalıştırıyor?' diye soruyor. Erkeklerimiz tarlada, getiriyorlar, bizde burada satışımızı yapıyoruz" dedi.

FATMA DEMİRTAŞ: 'EVDE OTURACAĞIMIZA, EVİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'

Fatma Demirtaş ise sabah saat 06.00'dan, akşam saat 21.00'e kadar tezgahlarda satış yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Müşterilerimiz ürünlerini çok beğeniyorlar, seneye yine gelip alıyorlar. Burada hepimiz kadınız. Tezgahlarda erkek olmaz. Evde oturacağımıza, evimize katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz"

Cemile Kaya da, bu yıl işlerin daha iyi olduğunu ve müşterilerin kendilerinden memnun kaldığını söyledi. Pazardan alışveriş yapanlar ise kadınları, çalışma azimleri ve dayanışmalarından dolayı takdir ettiklerini söyledi.