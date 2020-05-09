EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür etti
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EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür etti

EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür etti
09.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:40

Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür ettiEDİRNE'de koronavirüs tedavi gördükten sonra taburcu olan Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor Şevket Hüseyin Akpınar, kendisini ziyarete gelen meslektaşlarına yan flütle parçalar çalarak teşekkür etti.

Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür etti

EDİRNE'de koronavirüs tedavi gördükten sonra taburcu olan Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor Şevket Hüseyin Akpınar, kendisini ziyarete gelen meslektaşlarına yan flütle parçalar çalarak teşekkür etti.

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü'nde görevli Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 ayr tedavi gören ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar, bir hafta önce taburcu edildi. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü, koronavirüsü yenen Akpınar'ı evinde ziyaret etti. Meslektaşlarının geçmiş olsun dilekleri iletilen doktor Şevket Hüseyin Akpınar da, meslektaşlarına yan flütle parçalar çalarak teşekkür etti.

Koronavirüs tedavisi süresince umudunu hiç kaybetmediğini belirten Akpınar, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymasını ve evlerinde kalmasını istedi.

EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına flüt çalarak teşekkür etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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