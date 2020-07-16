EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu
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EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu

Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadın girişimci Gülçin Sarıtaş (28), gaz sancısı çeken 8 aylık kızı Eliz Eylül için çözüm aradığı sırada bebek spa ve masajı hizmetinden yararlandı.

EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu
16.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:25

Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadın girişimci Gülçin Sarıtaş (28), gaz sancısı çeken 8 aylık kızı Eliz Eylül için çözüm aradığı sırada bebek spa ve masajı hizmetinden yararlandı. Kızının gaz sancılarının geçtiğini ve daha huzurlu olduğunu gören Sarıtaş, gördüğü eğitim sonrası sertifika alarak bebeklerin fiziksel, duygusal ve bilinçsel gelişimine de katkı sağlayan, ayrıca son dönemde cazip sektörlerden biri haline gelen 'bebek SPA ve masaj merkezi' açtı.

Keşan'da yaşayan Gülçin Sarıtaş, gaz sancısı nedeniyle huzursuz olan kızı Eliz Eylül için çözüm arayışına girdi. Sarıtaş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine küçük kızı için nedensiz ağlayan ve gaz sancısı çeken huzursuz bebeklere uygulanan bebek spa (hidroterapi) ve masaj hizmetini denedi. Hizmetten memnun kalarak, kızının gaz sancılarının geçtiğini ve daha huzurlu olduğunu gören Gülçin Sarıtaş, gördüğü eğitim sonrası sertifika alarak 'bebek SPA ve masaj merkezi' açtı. Boyunlarına takılan simitlerle jakuzili havuza bırakılan bebekler suda eğlenirken, havuz egzersizinin ardından yapılan masajla da rahatlıyor.

'BEBEKLERİMİZ VE AİLELERİ KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR'

Gülçin Sarıtaş, sektöre 8 aylık kızı Eliz Eylül'ün gaz sancılarına çözüm araması sonucu girdiğini belirterek, "Sektöre girmeme küçük kızım vesile oldu. Kendisinin gaz sancıları vardı. Bu da zorlu bir süreçti. Bunun için de bir çözüm arayışına girdik. Tavsiye üzerine kızımı en yakın bebek SPA merkezine götürmeye karar verdik. Bebek spası ve masajın kızım için faydalı olduğunu gördük. Kendim çalışmıyordum. Hem kızımla faydalı vakit geçirmek hem de aynı zamanda bir iş kurmak istedim. Kendime 'neden ben bu işi yapmayım?' diye sordum. Eğitim sonrası sertifika alarak ve merkezimizi açarak bu hizmeti vermeye başladım. Müşterilerimiz de hizmetten memnun. Bebeklerimiz ve aileleri keyifli vakit geçiriyor" dedi.

'FİZİKSEL, DUYGUSAL VE BİLİNÇSEL GELİŞİME FAYDA SAĞLIYOR'

SPA ve masajın bebeklerin gaz sancısını geçirmenin yanı sıra fiziksel, duygusal ve bilinçsel gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Sarıtaş, "Bu hizmet anne ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Bebeğe özgüven kazandırıyor. Ayrıca havuzda yapılan hidroterapide, floating dediğimiz hizmetimiz bebeklerin kas ve iskelet sistemindeki gelişimlerine destek oluyor. Böylece daha rahat yürümeye başlayabiliyorlar. Ayrıca uyku problemi yaşayan bebeklerimiz, spa ve masaj sonrası daha rahat uykuya dalmaktadır. Öte yandan anne-bebek eğitimlerimiz kapsamında, emzirme, anne ve hamile yoga eğitimleri de vermekteyiz. Bebeklerimizin yanında annelerimizi de düşünüyor ve onlara yönelik eğitimlerde veriyoruz" diye konuştu.

'SEANSLARDA TEK BEBEK VE AİLE KABULÜ YAPIYORUZ'

Gülçin Sarıtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkezde her seansta sadece 1 aile ve bebeğe hizmet verildiğini dile getirerek, "En hassas noktamız çocuklarımızdır. Koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerimizi aldık. Merkezimize galoş ve maske takılarak girilebiliyor. Her odamızda el dezenfektanları var. Havuzlardaki su ise boşaltılarak, yenilenmektedir. Her seans sonrası hem havuz hem de ortam dezenfekte edilmektedir. Bebeklerimize tek kullanımlık havlu sunuyoruz. Seanslarda tek bebek ve aile kabulü yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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