EDİRNE Kısıtlamaya saatler kala Edirne'de halk pazara akın etti Kısıtlamaya saatler kala Edirne'de halk pazara akın ettiTÜRKİYE genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Edirne'de vatandaşlar, halk pazarlarına akın ederek son alışverişlerini yaptı.

Kısıtlamaya saatler kala Edirne'de halk pazara akın etti

TÜRKİYE genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Edirne'de vatandaşlar, halk pazarlarına akın ederek son alışverişlerini yaptı. Esnaf ve vatandaşın maske takmasına rağmen, özellikle sebze ve meyve bölümlerinde sosyal mesafe unutulunca oluşan kalabalık görüntü şaşırttı.

Türkiye genelinde yarın başlayacak ve Ramazan Bayramı'na kapsayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Edirne'de vatandaşlar market ve pazar yerlerine akın etti. Özellikle akşamüstü son alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar pazarların yiyecek satılan reyonlarında kalabalık görüntüler oluşturdu. Sosyal mesafenin unutulduğu sebze ve meyve bölümlerinde yoğunluk yaşandı.

ULUS PAZARI'NDA ÖNLEMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Öte yandan kentte kurulan ve ekonomik olmasıyla çokça tercih edilen Ulus Pazarı'nda ise önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Pazara giren herkesin ateşi ölçülürken, maskesiz kimse alınmadı. Konfeksiyon ağırlıklı ürünlerin satıldığı pazarda sosyal mesafe için sürekli olarak anons yapıldı.

Kaynak: DHA