Edirne kısa kısa

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çavuşbey Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çavuşbey Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

İba, il yönetim kurulu üyeleriyle ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden İba, devam eden çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

İba, AK Parti olarak teşkilatlarının her kademesinin sahada olmasının en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Sokağın nabzını en iyi esnafı dinleyerek tutabildiklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Onların dilekleri, yorumları, ihtiyaçları, övgüleri ve yeri geldiğinde eleştirileri bizler için değerlendirilmesi gereken kıymetli bilgiler. Esnafımızı ve tüm vatandaşlarımızı her zaman başkanlık binamızda da görmeyi ve ağırlamayı çok sevdiğimiz gibi, onları kendi mekanlarında da ziyaret edip bir çaylarını içmek, duygu ve dileklerini dinlemek bizler için hem zevk hem de görevimizi layıkıyla yürütmek için önemli. Sorunları çözmek için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz."

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 2021-2022 sanat sezonunu "İstanbul Şarkıları" konseriyle açacak.

Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde düzenlenecek konser, topluluğun bahçesinde gerçekleştirilecek.

16 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak konserin biletleri internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Keşan'da zarar gören pazaryeri yenilenecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde yangından zarar gören pazaryerinin yenileneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'la pazar yerinde incelemede bulundu.

Belediye olarak gerekli desteği vereceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Söz konusu alanda elektrik kontağından yangın oluştu. Sebebi 30 yıldır bir direkten elektrik alınması. Şahıslar adına olan bir elektrik. Bu alan Belediyenin organizasyonluğunda değil. Ancak sorun hepimizin sorunu. Yangın çıkmadan 15 gün önce bir toplantı yaptık. 2 yıldır, göreve geldiğim süreden beri oranın yenilenmesi için bir araya geldik. ya yerinde ya da başka bir yere düzenlenmesi için bir planlamamızı yapmıştık. Yeni bir pazaryeri, işyerleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı