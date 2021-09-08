Edirne kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne kısa kısa

Edirne kısa kısa
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çavuşbey Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çavuşbey Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

İba, il yönetim kurulu üyeleriyle ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden İba, devam eden çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

İba, AK Parti olarak teşkilatlarının her kademesinin sahada olmasının en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Sokağın nabzını en iyi esnafı dinleyerek tutabildiklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Onların dilekleri, yorumları, ihtiyaçları, övgüleri ve yeri geldiğinde eleştirileri bizler için değerlendirilmesi gereken kıymetli bilgiler. Esnafımızı ve tüm vatandaşlarımızı her zaman başkanlık binamızda da görmeyi ve ağırlamayı çok sevdiğimiz gibi, onları kendi mekanlarında da ziyaret edip bir çaylarını içmek, duygu ve dileklerini dinlemek bizler için hem zevk hem de görevimizi layıkıyla yürütmek için önemli. Sorunları çözmek için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz."

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 2021-2022 sanat sezonunu "İstanbul Şarkıları" konseriyle açacak.

Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde düzenlenecek konser, topluluğun bahçesinde gerçekleştirilecek.

16 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak konserin biletleri internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Keşan'da zarar gören pazaryeri yenilenecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde yangından zarar gören pazaryerinin yenileneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'la pazar yerinde incelemede bulundu.

Belediye olarak gerekli desteği vereceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Söz konusu alanda elektrik kontağından yangın oluştu. Sebebi 30 yıldır bir direkten elektrik alınması. Şahıslar adına olan bir elektrik. Bu alan Belediyenin organizasyonluğunda değil. Ancak sorun hepimizin sorunu. Yangın çıkmadan 15 gün önce bir toplantı yaptık. 2 yıldır, göreve geldiğim süreden beri oranın yenilenmesi için bir araya geldik. ya yerinde ya da başka bir yere düzenlenmesi için bir planlamamızı yapmıştık. Yeni bir pazaryeri, işyerleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Edirne kısa kısa
Edirne kısa kısa
Edirne kısa kısa
Edirne kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Genetiğe ışık tutan 10 yıllık çalışma sonuçlandı: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor
Genetiğe ışık tutan 10 yıllık çalışma sonuçlandı: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Marcao Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:59:01. #1.14#

title